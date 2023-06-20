Вторичные санкции из-за РФ чаще всего применяются к компаниям Кипра

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Страны Запада в этом году стали значительно чаще вводить санкции против компаний из третьих стран, заподозренных в нарушении ограничительных мер против России.

Согласно статистике системы X-Compliance, с начала 2023 года в отношении зарубежных компаний по программам, связанным с мерами в отношении России, США, ЕС и Великобритания ввели уже минимум 130 санкций. Это компании из 37 стран: Кипра, Китая, Ирана, ОАЭ, Великобритании и других.

"Число иностранных компаний, подпавших под вторичные санкции, может существенно вырасти в случае принятия Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций, который, как сообщали европейские чиновники, сделает особый упор на предотвращении обхода уже действующих ограничений", - сказал исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов на семинаре, посвященном санкционным итогам первого полугодия 2023 года.

Согласно статистике, общее число санкций, введенных против российских компаний и граждан с 22 февраля 2022 г. восьмью основными западными странами, достигло к 11 июня 12 тыс. 594. Лидером остаются США, на которые приходится 22% всех антироссийских ограничительных мер.

Поскольку санкционные списки разных стран сильно пересекаются, под западными санкциями реально находится меньшее число уникальных российских юридических и физических лиц. Так, под наиболее жесткими, блокирующими санкциями на середину июня находилось 3 871 российских компаний и граждан, что в 5 раз больше, чем было 22 февраля 2022 года. С учетом "Правила 50%", то есть с учетом компаний, которыми владеют подсанкционные лица, риск санкций (блокирующих и неблокирующих) распространяется в общей сложности на 7 786 российских юридических и физических лиц.

Против России действуют также беспрецедентные ограничения во внешней торговле: США, Евросоюз и Великобритания применяют ограничения по 19 тыс. товарных позиций как на экспорт, так и на импорт. Это широкий спектр товаров для ряда отраслей промышленности, товары роскоши, товары двойного назначения, военные товары и т.д.

Генеральный директор Российского Совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, выступая на семинаре, отметил, что на Западе наметилась "консервация" политики антироссийских санкций.

Так, в Великобритании готовятся поправки в законодательство о санкциях, которые будут предусматривать привязку отмены ограничительных мер к выплате Россией компенсаций Украине. Это, по мнению Тимофеева, означает, что санкции будут действовать независимо от того, будет ли достигнут мир между сторонами.

В США подавляющая часть антироссийских санкций закреплена пока на уровне исполнительных указов президента, которые теоретически легче отменить, сказал он. Однако в Конгрессе в последние полтора года увеличивается число законопроектов по России, призванных нормативно закрепить различные режимы антироссийских санкций. Три из этих проектов стали законами с февраля 2022 г.

В регулярной статистике по санкциям X-Compliance учитываются 11 основных санкционных списков иностранных государств, в том числе США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Польши, Канады, Японии и Австралии. X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс".