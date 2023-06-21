В Лондоне стартует двухдневная конференция по восстановлению Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Международная конференция, посвященная восстановлению Украины, начинается в среду в британской столице.

Она продлится два дня. На сайте мероприятия указано, что его цель - "международная поддержка экономической и социальной стабилизации Украины и восстановления от последствий военных действий".

Среди участников - председатель Еврокомисс908ии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер Великобритании Риши Сунак, глава МИД Турции Хакан Фидан. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского. Согласно британскому правительству, украинский лидер поучаствует дистанционно.

Среди участников конференции, помимо глав государств и министров, будут представители неправительственных организаций, несколько сотен представителей бизнеса.

Ожидается, что Сунак, как лидер принимающей конференцию страны, выступит с речью, в которой призовет ускорить процесс восстановления Украины посредством инвестиций и инноваций. Он также обратиться к инвесторам и бизнесменам с призывом оказать долгосрочную поддержку Киеву.

Во вторник глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Британские власти нацелены на то, чтобы помогать Украине восстанавливать экономику, однако считают важным убедиться, что выделяемые средства будут использоваться максимально эффективно.

"Когда мы говорим о крупных суммах, важнее всего - не скорость, а то, насколько эффективно мы их используем", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Клеверли подчеркнул важность того, чтобы Украина провела реформы, необходимые для эффективного использования выделяемой Западом помощи.