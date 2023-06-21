Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

В Лондоне стартует двухдневная конференция по восстановлению Украины

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Международная конференция, посвященная восстановлению Украины, начинается в среду в британской столице.

Она продлится два дня. На сайте мероприятия указано, что его цель - "международная поддержка экономической и социальной стабилизации Украины и восстановления от последствий военных действий".

Среди участников - председатель Еврокомисс908ии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, премьер Великобритании Риши Сунак, глава МИД Турции Хакан Фидан. Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского. Согласно британскому правительству, украинский лидер поучаствует дистанционно.

Среди участников конференции, помимо глав государств и министров, будут представители неправительственных организаций, несколько сотен представителей бизнеса.

Ожидается, что Сунак, как лидер принимающей конференцию страны, выступит с речью, в которой призовет ускорить процесс восстановления Украины посредством инвестиций и инноваций. Он также обратиться к инвесторам и бизнесменам с призывом оказать долгосрочную поддержку Киеву.

Во вторник глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отметил, что Британские власти нацелены на то, чтобы помогать Украине восстанавливать экономику, однако считают важным убедиться, что выделяемые средства будут использоваться максимально эффективно.

"Когда мы говорим о крупных суммах, важнее всего - не скорость, а то, насколько эффективно мы их используем", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Клеверли подчеркнул важность того, чтобы Украина провела реформы, необходимые для эффективного использования выделяемой Западом помощи.

Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД ФРГ заявили, что РФ дала предварительное согласие на назначение нового посла

В МИД ФРГ заявили, что РФ дала предварительное согласие на назначение нового посла

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

США выделили почти $172 млн на гумпомощь Судану и соседним странам

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляцию Тихановской, приговоренной к 15 годам колонии

Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд

Экс-глава Nissan Карлос Гон подал иск к компании на $1 млрд

Что случилось этой ночью: вторник, 20 июня

Законодатели США предложили запретить обнародование личных данных военных без их согласия

Законодатели США предложили запретить обнародование личных данных военных без их согласия

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина

Байден отметил прогресс в отношениях США и КНР после встречи Блинкена и Си Цзиньпина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });