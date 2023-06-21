Аналитики спрогнозировали повышение Банком Англии ставки до максимума за 15 лет

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам заседания в четверг может увеличить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,75% годовых, полагает большинство аналитиков и экономистов.

Банк Англии повышал ставки на протяжении 12 заседаний подряд с декабря 2021 года, июньское может стать тринадцатым. В результате ее уровень достигнет самой высокой отметки за последние 15 лет.

При этом ряд экспертов не исключают того, что ЦБ может пойти и на более существенное повышение – на 50 б.п., поскольку опубликованные в среду данные указали на сохранение высокой инфляции в стране, пишет MarketWatch.

Потребительские цены без учета стоимости энергоносителей, продуктов питания, алкогольной и табачной продукции (базовая инфляция) в Великобритании в мае выросли на 7,1% в годовом выражении, что является максимальным подъемом с марта 1992 года. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на апрельском уровне в 6,8%.

Статуправление страны связало ускорение роста цен с подорожанием авиаперелетов, услуг и товаров для отдыха, а также подержанных автомобилей.

"Это настоящая головная боль для Банка Англии, - заявил глава отдела инвестиционных исследований Wealth Club Джонатан Мойес. - Создается ощущение, что экономика становится все более хрупкой, финансовые условия ужесточаются, а инфляция по-прежнему не соответствует ожиданиям". Это может привести к повышению процентной ставки на 50 б.п. против ожидавшихся ранее 25 б.п., добавил он.

Главный экономический советник EY Item Club Мартин Бек также не исключает вероятности подъема стоимости заимствований сразу на 50 б.п.

Учитывая, что базовая инфляция не замедляется так быстро, как ожидалось, ставка может подняться до 6% годовых, прогнозирует главный инвестиционный директор Premier Miton Investors Нил Биррелл.

"Великобритания находится в ситуации, которая хуже, чем в Европе и США, инфляционные ожидания являются самыми высокими в развитом мире, - отмечает главный экономист Carmignac Gestion SA Рафаэль Галлардо, которого цитирует агентство Bloomberg. - Банк Англии должен продолжить повышение".

"Инфляция - неуловимый, коварный и могущественный враг, особенно когда она набирает обороты, как сейчас. Есть веский аргумент в пользу повышения на 50 б.п. Банк должен быстро проявить инициативу. Риск новых неудач в политике (центробанка - ИФ) реален, и ставки становятся все выше.", - полагает главный исполнительный директор Saxo Capital Markets UK Чарльз Уайт Томсон.

Банк Англии также обеспокоен признаками того, что заработная плата и цены поднимаются одновременно, что затрудняет ослабление инфляции, отмечает Financial Times.

Темпы роста доходов британцев превышают 7%. При росте производительности в лучшем случае на 1% в год рост заработной платы должен замедлиться примерно до 3%, прежде чем Банк Англии почувствует себя комфортно в условиях постоянного инфляционного давления, отмечается в статье.

Банк Англии подведет итоги июньского заседания в четверг в 14:00 по Москве.