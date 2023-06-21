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Volkswagen поставил цель увеличить рентабельность продаж до 9-11% к 2030г

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Volkswagen Group (VW) поставил новые финансовые цели на будущее, заявив о намерении придерживаться дисциплины в отношении инвестиций и фокусироваться на увеличении рентабельности.

Автопроизводитель рассчитывает, что, начиная с текущего и до 2027 года включительно, его продажи будут расти на 5-7% в год.

VW намерен увеличить рентабельность продаж до 9-11% к 2030 году, говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией в рамках Дня инвестора. Целевой показатель на 2023 год ранее был установлен на уровне 7,5-8%. В 2022 году рентабельность продаж составила 8,1%.

В сообщении отмечается, что компания намерена отдавать приоритет рентабельности вместо увеличения объемов производства и продаж. VW также планирует предоставить больше независимости отдельным брендам в отношении их финансовых целей, а также стратегии.

Кроме того, автопроизводитель скорректировал стратегии работы в Китае и Северной Америке, двух ключевых для него регионах. В частности, стратегия для КНР предполагает фокусировку на разработке продукции для китайского рынка внутри страны.

VW также планирует существенно увеличить долю на рынке Северной Америки. Для этого, он намерен инвестировать в производство электромобилей, а также в предприятие по выпуску аккумуляторов в Канаде.

Volkswagen
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