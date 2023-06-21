ЕС и США заявили об углублении сотрудничества в области юстиции и внутренних дел

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз и США по итогам встречи на уровне министров юстиции и внутренних дел декларировали усиление взаимодействия в этих сферах, прежде всего, в совместной поддержке Украины.

"Министры подтвердили непоколебимую поддержку Украины, они обсудили намерение углубить сотрудничество в оказании помощи Украине в реформе правосудия и верховенства права", - подчеркивается в документе, опубликованном в среду после встречи в Стокгольме.

США и ЕС обещали защищать беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину их-за военных действий. Они также намерены "продолжать обсуждение международных механизмов ответственности за агрессию", и приветствовали уже созданные структуры.

"Обе стороны подтвердили приверженность устранению угроз безопасности, (...), включая сотрудничество с Украиной в укреплении коллективного потенциала борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия, торговлей людьми и защиты критической инфраструктуры, а также сотрудничество правоохранительных органов в области обмена информацией и совместных оперативных действий", - говорится в заявлении.

Среди приоритетных сфер сотрудничества между правоохранителями названы борьба против "насильственного экстремизма, основанного на неприятии демократических ценностей", с распространением террористического и экстремистского контента в Интернете. Продолжится пилотный проект между Министерством внутренней безопасности США и Европолом, направленный на устранение рисков безопасности, связанных с поездками террористов. Начавшиеся в этом году переговоры должны привести к соглашению, облегчающему доступ к электронным доказательствам в уголовном процессе. Названа также проблема борьбы с киберпреступностью.

В ежегодной встрече участвовали европейские комиссары по внутренним делам Ильва Йоханссон и по делам юстиции – Дидье Рейндерс, министр юстиции председательствующей в ЕС Швеции Гуннар Стрёммер. Испанию, которая во втором полугодии сменит Швецию на председательском посту, представляли министр юстиции Мария Пилар Ллоп Куэнка и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Делегацию США возглавляли генеральный прокурор Меррик Гарланд и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.