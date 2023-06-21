Премьер Италии и президент Бразилии в Риме обсудили украинский кризис

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в среду приняла в Риме президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, в ходе встречи лидеры обсудили двусторонние отношения и тему конфликта на Украине, передают бразильские СМИ.

По информации новостного портала G1, переговоры длились чуть более часа, стороны затронули в беседе "основные международные вопросы, уделив особое внимание теме Украины", а также обсудили двусторонние отношения между Бразилией и Италией.

Лула да Силва ранее провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой, а в Ватикане - встретился с папой римским Франциском