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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Эстонские газеты вышли с собственными некрологами в связи с повышением налога на СМИ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие газеты Эстонии вышли в четверг с собственными некрологами, выражая тем самым протест против принятого в начале недели по инициативе правительства закона о повышении налога с оборота на СМИ.

На изданной в черном цвете полосе изображена председатель ведущей правящей партии Реформ, премьер-министр Кая Каллас и обнародовано обращение к ней: "Кая Каллас, вы действительно против фактов, диалога, демократии?"

Правительство обосновало повышение налога с оборота для СМИ необходимостью участия всех секторов экономики в балансировке бюджета Эстонии. Власти надеются благодаря повышению налога пополнить бюджет дополнительно на примерно 3-4 млн евро.

Представители газет заявили, что повышение налога с 5% до 9% может привести к сокращению до ста журналистов.

Кая Каллас Эстония
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