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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Лукашенко пригрозил отправить правительство в отставку при невыполнении прогнозных показателей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Белоруссии будет отправлено в отставку в случае невыполнения прогнозных экономических показателей на 2023 год.

"Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко - ИФ), давайте публично договоримся так. Чтобы вы не обижались... Не выполните в этом году показатели, которые мы довели, вы все ровно (первыми вы и первый вице-премьер) уходите в отставку", - сказал Лукашенко в четверг на совещании с Совмином Белоруссии. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Делаете - спасибо, ордена, награды. Не выполнили - надо по-мужски поступить", - отметил белорусский президент.

Целевой прогноз социально-экономического развития Белоруссии предусматривает рост ВВП на 3,8% и профицит внешней торговли на уровне $1,6 млрд по итогам 2023 г.

Александр Лукашенко Белоруссия
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