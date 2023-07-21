Индекс британского потребдоверия в июле упал впервые за 6 месяцев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В июле 2023 года индекс потребительского доверия в Великобритании снизился впервые за полгода на фоне устойчиво высокой инфляции в стране и роста процентных ставок.

Значение показателя уменьшилось до минус 30 пунктов с минус 24 пунктов в июне, говорится в отчете GfK NOP Ltd.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение индекса до минус 26 пунктов.

"В первые шесть месяцев 2023 года потребительское доверие в Британии улучшалось, несмотря на последствия подъема цен и роста ставок, - отмечает директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон. - Однако неожиданно эта потребительская устойчивость рухнула, и мы видим снижение индекса потребдоверия сразу на 6 пунктов".

Для сравнения: в июле 2022 года индикатор находился на отметке минус 41 пункт.

Все пять составляющих индекса доверия снизились в этом месяце по сравнению с июнем.

Подындекс оценки потребителями личной финансовой ситуации за последний год в июле уменьшился до минус 20 пунктов с минус 15 пунктов месяцем ранее. В июле 2022 года он составлял минус 23 пункта.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев опустился до минус 7 пунктов с минус 1 пункта. Год назад его значение составляло минус 26 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год снизился до минус 58 пунктов с минус 54 пунктов в июне. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев упала до минус 33 пунктов с минус 25 пунктов. В июле прошлого года первый показатель составлял минус 66 пунктов, второй - минус 57 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце опустился до минус 32 пунктов с минус 25 пунктов в июне. Год назад он находился на отметке минус 34 пункта.

В исследовании GfK, проводившемся с 3 по 13 июля по поручению Еврокомиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.