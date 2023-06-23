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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

США, КНР, Франция, РФ и Британия обсудили в Каире стратегические риски

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Представители МИД и Минобороны стран "ядерной пятерки" на прошлой неделе провели переговоры в Каире по вопросу сокращения стратегических рисков, сообщили в пятницу в Госдепартаменте США.

"США организовали встречу экспертов с их коллегами из Китая, Франции, России и Великобритании 13-14 июня в Каире", - говорится в сообщении.

"Эксперты из внешнеполитических ведомств и Минобороны обсудили сокращение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику", - отмечается в нем.

В Госдепартаменте отметили "профессиональный подход делегаций и включение в переговоры представителей Минобороны".

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