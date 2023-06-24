МИД Пакистана назвал упоминание страны в совместном заявлении США и Индии вводящим в заблуждение

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Ссылка на Пакистан, включенная в совместное заявление США и Индии по итогам визита в Вашингтон индийского премьер-министра Нарендры Моди, является политически мотивированной, вводящей в заблуждение и необоснованной, говорится в заявлении пакистанского МИД.

"Мы считаем ссылку на Пакистан в "Совместном заявлении Соединенных Штатов и Индии", опубликованном 22 июня 2023 года, необоснованной, односторонней и вводящей в заблуждение. Эта ссылка противоречит дипломатическим нормам и имеет политический подтекст", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

В американо-индийском заявлении содержится призыв к Пакистану не допускать, чтобы его территория "использовалась для террористических атак", а также осуждается "трансграничный терроризм и использование террористических посредников".

МИД Пакистана в связи с этим отметил, что страна принесла "несравнимые жертвы в борье с терроризмом", и выразил "удивление" тому, что она "была добавлена (в заявление - ИФ), несмотря на тесное сотрудничество (...) с США в борьбе с терроризмом".

"Сегодня мы не видим, каким образом утверждения, содержащиеся в совместном заявлении, могли бы укрепить международную решимость бороться с терроризмом. Это заявление показывает, что дух сотрудничества, столь жизненно необходимый для победы над бедствием терроризма, был принесен в жертву на алтарь геополитических соображений", - подчеркнули в министерстве.

Там призвали международных партнеров "придерживаться целостного и объективного взгляда на вопросы мира и безопасности в Южной Азии и воздерживаться от поддержки односторонних позиций".