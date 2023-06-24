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Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком события в России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров, в ходе которого они обсудили ситуацию в РФ, сообщили в субботу в Белом доме.

"Президент Байден поговорил с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Шольцем, премьер-министром Великобритании Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "они также подтвердили непоколебимую поддержку Украины".

Между тем, согласно турецким СМИ, глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен также провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили события в РФ.

США Джо Байден
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