Байден обсудил по телефону с Макроном, Шольцем и Сунаком события в России

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров, в ходе которого они обсудили ситуацию в РФ, сообщили в субботу в Белом доме.

"Президент Байден поговорил с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Шольцем, премьер-министром Великобритании Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "они также подтвердили непоколебимую поддержку Украины".

Между тем, согласно турецким СМИ, глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен также провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили события в РФ.