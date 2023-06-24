Глава Пентагона обсудил с коллегами по НАТО ситуацию в РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин в субботу обсудил с министрами обороны Франции, Германии, Великобритании, Канады и Польши ситуацию в России, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Патрик Райдер.

"Министр обороны Ллойд Остин переговорил сегодня с коллегами из Канады, Франции, Германии, Польши и Великобритании, чтобы обсудить ситуацию в России. США продолжат тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации", - говорится в заявлении Райдера.

По его словам, шеф Пентагона "также подтвердил, что поддержка Украины со стороны США не изменится".

Ранее в субботу президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого они обсудили ситуацию в России.