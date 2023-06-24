МИД РФ предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ в официальном заявлении предостерег страны Запада от использования внутриполитической ситуации в России в своих целях и выразил уверенность в бесперспективности подобных попыток.

"Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в субботу.

Отмечается, что "имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе". "Мятеж играет на руку внешним врагам России", - подчеркивается в заявлении.

В нем выражается убеждение, что "в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского".

"Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что Россия "продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка".