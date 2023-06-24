Поиск
Важно
Понедельник в Москве объявлен нерабочим днем

МИД РФ предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях

МИД РФ предостерег Запад от использования ситуации в России в своих целях
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ в официальном заявлении предостерег страны Запада от использования внутриполитической ситуации в России в своих целях и выразил уверенность в бесперспективности подобных попыток.

"Предостерегаем западные страны от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей. Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом", - говорится в заявлении ведомства, распространенном в субботу.

Отмечается, что "имевшая место в нашей стране попытка вооруженного мятежа вызывает резкое неприятие в российском обществе". "Мятеж играет на руку внешним врагам России", - подчеркивается в заявлении.

В нем выражается убеждение, что "в ближайшее время ситуация найдет свое решение, достойное вековой мудрости российского народа и Государства российского".

"Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - подчеркивается в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что Россия "продолжит суверенный курс на обеспечение своей безопасности, защиту своих ценностей, укрепление авторитета на международной арене, формирование справедливого многополярного миропорядка".

МИД РФ СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Въезды в Липецк перекрыты по двум направлениям

Посетители Эрмитажа эвакуированы в связи с сообщением о минировании

Бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 и в некоторых регионах

Бригады скорой помощи и медицины катастроф дежурят на трассе М-4 и в некоторых регионах

Все рейсы отменены на главном автовокзале в Ростове-на-Дону

Второй пожарный поезд направлен на тушение возгорания на нефтебазе в Воронеже

Губернатор Липецкой области сообщил о передвижениях техники "Вагнера"

РКН ограничил доступ к ряду ресурсов для пресечения призывов к участию в военном мятеже

Путин подписал закон об аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения

Эрдоган выразил поддержку Путину в ситуации с попыткой мятежа

Пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе РФ и Грузии работает в штатном режиме

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });