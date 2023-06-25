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Власти Израиля заявляют, что продолжат следить за ситуацией в РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив будет внимательно следить за дальнейшим развитием событий в России, сообщает канцелярия главы правительства.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел оценку ситуации, связанной с событиями в России (...) Он заявил, что, хотя случившееся является внутренним делом России, к которому Израиль не имеет отношения, Израиль продолжит пристально следить за развитием событий", - говорится в сообщении канцелярии в соцсети.

Израиль Биньямин Нетаньяху Тель-Авив
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