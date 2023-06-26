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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама увеличат срок безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, с 15 до 45 дней, новое правило вступит в силу 15 августа, сообщает правительственная газета страны.

"Гражданам стран, которые Вьетнам в одностороннем порядке освобождает от оформления виз, будет продлен срок пребывания до 45 дней, вместо текущих 15. Также Национальное собрание одобрило предложение правительства увеличить срок действия электронных виз для иностранцев с 30 до 90 дней. Планируется, что закон вступит в силу с 15 августа 2023 года", - пишет издание.

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Как отмечает газета, Вьетнам в настоящее время оформляет электронные визы гражданам 80 стран, а безвизовый въезд разрешен из 25 стран, включая Россию.

"Упрощение визовой политики поможет привлечь больше иностранцев в страну как с инвестиционными и деловыми целями, так и с туристическими", - пишет издание.

По данным Главного статистического управления Вьетнама (GSO), иностранный турпоток за пять месяцев 2023 года составил почти 4,6 млн, это в 12,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Число прибытий туристов в январе-мае составляет всего 63% от показателя допандемийного 2019 года.

По итогам 2023 года Вьетнам планирует принять 8 млн иностранных путешественников.

Вьетнам
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