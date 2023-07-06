РФ подготовила план взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские ведомства закончили работу над комплексным планом двустороннего взаимодействия с Вьетнамом до 2030 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Это объемный и конкретный документ, содержащий ряд отраслевых дорожных карт, в которых заложены конкретные целевые показатели. В ближайшее время передадим его вьетнамской стороне. Рассчитываем на конструктивное и оперативное рассмотрение", - сказал он в четверг на встрече с замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном.

Чернышенко заявил о заинтересованности России в сотрудничестве по широкому спектру направлений, включая торговлю и инвестиции, науку и технологии, образование и культуру. Он также заявил, что критически важно в кратчайшие сроки приступить к реализации решений российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, российская сторона высоко оценивает деятельность совместного российско-вьетнамского Тропического центра, 35-летие которого недавно отмечалось в Ханое. По словам Чернышенко, принятие стратегии развития Тропического центра до 2030 года придаст новый импульс его развитию. Основой реализации положений стратегии должна стать новая программа научно-исследовательских и технологических работ на 2025-2029 годы, включая внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.

В свою очередь замминистра обороны Вьетнама заявил, что Ханой привержен развитию сотрудничества с Москвой, в том числе в сфере обороны. "Вьетнам будет всегда с вами при любых условиях", - отметил Хоанг Суан Тиен.

Как он утверждает, Москва и Ханой договорились о дальнейших мерах продвижения оборонного сотрудничества. Он сообщил, что в четверг обсуждал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, "как подтолкнуть оборонное сотрудничество", которое входит в пять ключевых направлений взаимодействия двух стран.

Замминистра обороны Вьетнама в пятницу собирается провести ряд встреч с представителями РФ для обсуждения планов развития российско-вьетнамского Тропического центра. "Мы будем обсуждать направления научно-исследовательских работ, которые обе стороны хотят продвинуть. Например, как повысить изностойкость вооружений и оборудования, которые мы приобрели у СССР и РФ, а также вопросы сохранения здоровья для подводников, военных летчиков и солдат, которые работают в тяжелых условиях", - указал вьетнамский чиновник.

"Сотрудничество в рамках Тропического центра считается символом нашего сотрудничества, которое существует со времен СССР. (...) Заседание завтра будет очень важным, потому что мы будем обсуждать и конкретизировать основные меры развития Тропического центра. (...) В том числе мы будем обсуждать стратегию по развитию Тропического центра на период до 2030 года и дальше", - сказал Хоанг Суан Тиен.

Он также пригласил Чернышенко вновь посетить Вьетнам.