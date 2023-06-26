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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Выступление Лукашенко ожидается во вторник

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, как ожидается, во вторник ответит на актуальные для общества вопросы, сообщил журналист белорусского гостелеканала ОНТ Игорь Тур.

"Насколько мне известно, речь про завтра. И уж совершенно точно в Беларуси не происходит ничего экстренного, чтобы Лукашенко вечером выходил в эфир", - отметил журналист.

Ранее близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" анонсировал в ближайшее время выступление белорусского лидера.

Белоруссия Александр Лукашенко
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