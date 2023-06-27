Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром во вторник после умеренного роста по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по Москве составляет $74,57 за баррель, что на $0,39 (0,53%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,33 (0,5%) до $74,18 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,45 (0,65%) до $69,82 за баррель. Накануне эти контракты выросли в цене на $0,21 (0,3%) до $69,37 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать последствия событий в России в минувшие выходные, отмечает Market Watch. В частности, рынок опасается, что дестабилизация внутриполитической обстановки может привести к сокращению экспортных поставок нефти из страны, написал аналитик CFRA Research Стюарт Гликман.

Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что в свою очередь негативно влияет на цены на энергоносители, сказал старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

Во многом из-за китайского фактора, а также из-за жесткой денежно-кредитной политики Федрезерва WTI может завершить снижением второй квартал подряд, чего не случалось с 2019 года.