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Лукашенко ратифицировал белорусско-российское соглашение о внутреннем судоходстве

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал белорусско-российское соглашение о внутреннем судоходстве, соответствующий указ опубликован во вторник на Национальном правовом портале.

"Ратифицировать Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о судоходстве по внутренним водным путям, подписанное в г. Москве 28 декабря 2022 года", - говорится в документе.

Ранее указ был принят обеими палатами белорусского парламента.

Соглашением предусматривается предоставление судам сторон соглашения права выполнять перевозки между портами на внутренних водных путях Белоруссии и России, каботажные перевозки, а также транзитные перевозки из белорусских и российских портов в порты третьих стран.

Определены условия допуска судов к плаванию по национальным внутренним водным путям. Предусматривается взаимное признание судовых документов и документов членов судовых экипажей, а также обмен между уполномоченными органами сторон соглашения информацией о квалификационных документах членов экипажа судов, осуществляющих плавание по внутренним водным путям. Также документ устанавливает запрет на промысловую, гидрографическую, исследовательскую и иную не связанную с судоходством деятельность на внутренних водных путях.

Для обеспечения эффективного выполнения соглашения и проведения консультаций по основным вопросам взаимоотношений в области внутреннего водного транспорта предусматривается создание смешанной комиссии, которая собирается по просьбе любой из сторон соглашения. Состав комиссии определяется сторонами из представителей компетентных и уполномоченных органов, а также хозяйствующих субъектов в сфере водного транспорта исходя из вопросов, необходимых для обсуждения.

Ранее в парламенте Белоруссии заявляли, что "ратификация соглашения будет способствовать углублению интеграции экономик обеих стран, а также созданию новых логистических схем для доставки белорусских грузов".

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