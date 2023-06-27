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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ЕС создает европейское агентство по борьбе с наркотиками

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник об утверждении законодательного акта, который заменит Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) агентством Европейского союза по борьбе с наркотиками.

"Нелегальные наркотики и их незаконный оборот наносят огромный вред нашему обществу. Часто это одна из основных причин насильственной организованной преступности и проблема как национальной, так и глобальной безопасности. Благодаря агентству ЕС по наркотикам Евросоюз будет лучше подготовлен к решению этих проблем в будущем", - заявил в связи с принятым решением министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Швеции Гуннар Стрёммер.

Как следует из коммюнике совета, новое агентство призвано "играть ключевую роль в реагировании ЕС на новые проблемы в области здравоохранения и безопасности, связанные с незаконным оборотом наркотиков".

Сообщается, что основными задачами агентства будут сбор, мониторинг, анализ и распространение данных, улучшение готовности к ранним предупреждениям, оценка рисков и рекомендации к действиям, а также развитие компетенции для прогнозирования проблем, связанных с наркотиками, и для противодействия им.

Предполагается, что принятый регламент усилит роль агентства в сфере международного сотрудничества.

Агентство сможет привлекать к своей работе третьи страны.

Местонахождение агентства Европейского союза по борьбе с наркотиками останется в португальской столице Лиссабоне.

ЕС
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