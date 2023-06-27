Франция впервые провела испытание гиперзвукового планера

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалисты впервые во Франции провели испытание гиперзвукового планера, сообщает во вторник газета Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

Планер получил название V-MAX. Речь идет о первом существенном шаге Франции в сторону создания собственного гиперзвукового оружия, отмечается в сообщении.

Le Figaro информирует со ссылкой на Главное управление вооружения ВС Франции, что испытание прошло в понедельник вечером. О его результатах в статье не говорится.

Еще в феврале власти Франции подтверждали намерение активно работать над гиперзвуковым оружием. Такие работы начались еще в январе 2019 года в ArianeGroup: именно эта компания занимается проектом V-MAX.