Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Франция впервые провела испытание гиперзвукового планера

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Специалисты впервые во Франции провели испытание гиперзвукового планера, сообщает во вторник газета Le Figaro со ссылкой на информированный источник.

Планер получил название V-MAX. Речь идет о первом существенном шаге Франции в сторону создания собственного гиперзвукового оружия, отмечается в сообщении.

Le Figaro информирует со ссылкой на Главное управление вооружения ВС Франции, что испытание прошло в понедельник вечером. О его результатах в статье не говорится.

Еще в феврале власти Франции подтверждали намерение активно работать над гиперзвуковым оружием. Такие работы начались еще в январе 2019 года в ArianeGroup: именно эта компания занимается проектом V-MAX.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным 24 июня

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Дым от пожаров в Канаде распространился над 75% территории Франции

Лукашенко уверен, что в случае крушения России все погибнут под обломками

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

Лукашенко сообщил, что привел армию в полную боеготовность в связи с попыткой мятежа в РФ

В Эстонии разработали юридическую схему использования замороженных активов России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });