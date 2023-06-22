Страны ЕС могут поддержать создание финансового резерва для Украины на 50 млрд евро

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Страны-члены Евросоюза, скорее всего, поддержат предложение Еврокомиссии создать финансовый резерв для Украины в размере 50 млрд евро на четырехлетний период, заявил в четверг исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Страны ЕС, вероятно, поддержат предложение исполнительного органа блока по пакету финансовой помощи Украине на 50 млрд", - сказал Домбровскис", - информирует Bloomberg.

При этом он отметил, что, "разумеется, этот вопрос будут обсуждать с государствами-членами, это может привести к некоторым корректировкам" предложения ЕК.

Ранее на этой неделе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила утвердить финансовый резерв для Украины на 50 млрд евро, который будет рассчитан на период до 2027 года.

"Мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года в размере 50 млрд евро. Эта сумма включает как кредиты, так и гранты. (...) Этот финансовый резерв позволит нам корректировать финансовую помощь в соответствии с развитием ситуации", - заявила фон дер Ляйен в Брюсселе.

По ее словам, такой план финансирования "обеспечит предсказуемость, перспективу для партнеров ЕС на Украине".

Председатель ЕК напомнила, что из бюджета ЕС Киеву выделили 30 млрд евро в том числе в виде макрофинансовой и гуманитарной помощи.

Накануне в Лондоне прошла Конференция по восстановлению Украины. На ней премьер Великобритании Риши Сунак сообщил, что Лондон в течение трех лет предоставит Украине гарантии по кредитам на сумму $3 млрд. В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву более $1,3 млрд на модернизацию энергосистемы и инфраструктуры.

Глава МИД Германии Анналена Бербок со своей стороны объявила о новой гумпомощи Киеву на сумму 381 млн евро.

Группа Всемирного банка в свою очередь объявила о предоставлении Украине пакета помощи в размере $1,75 млрд.