Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Рубль стабилен относительно доллара и юаня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США чуть колеблется, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в ожидании новых ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 85,1225 руб./$1 (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 11,788 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится в ожидании новых драйверов, способных задать ей вектор движения. Нефтяные котировки немного подрастают после снижения накануне, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, что не приводит к заметному росту или ослаблению рубля. При этом среда, 28 июня, - единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы. Однако заметной поддержки за счет компаний-экспортеров, продающих выручку, уже нет, поскольку они подготовились к налоговым выплатам накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $72,76 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,16 за баррель, что на 0,69% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря подъему котировок акций технологических компаний и позитивным статданным.

Индекс потребительского доверия в США в июне взлетел до 109,7 пункта по сравнению с пересмотренными 102,5 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 104 пунктов с объявленного ранее майского значения в 102,3 пункта.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,62%, китайский CSI300 снижается на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,68%, австралийский индекс S&P/ASX 200 при этом прибавляет 1,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,16%.

Brent
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: 28 июня, среда

Столтенберг не готов оценить перемещение "Вагнера" в Белоруссию

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Блинкен поддержал совместную работу Азербайджана и Армении для достижения мира

Блинкен поддержал совместную работу Азербайджана и Армении для достижения мира

США ввели санкции в отношении структур, связанных с основателем "Вагнера"

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });