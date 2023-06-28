Рубль стабилен относительно доллара и юаня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар США чуть колеблется, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в ожидании новых ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 85,1225 руб./$1 (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 7,21 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 11,788 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта находится в ожидании новых драйверов, способных задать ей вектор движения. Нефтяные котировки немного подрастают после снижения накануне, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, что не приводит к заметному росту или ослаблению рубля. При этом среда, 28 июня, - единый день уплаты налогов, и в бюджет должны быть перечислены НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДД и акцизы. Однако заметной поддержки за счет компаний-экспортеров, продающих выручку, уже нет, поскольку они подготовились к налоговым выплатам накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $72,76 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $68,16 за баррель, что на 0,69% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря подъему котировок акций технологических компаний и позитивным статданным.

Индекс потребительского доверия в США в июне взлетел до 109,7 пункта по сравнению с пересмотренными 102,5 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это максимальный уровень с января 2022 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до 104 пунктов с объявленного ранее майского значения в 102,3 пункта.

Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,62%, китайский CSI300 снижается на 0,45%, гонконгский Hang Seng - на 0,03%, южнокорейский Kospi - на 0,68%, австралийский индекс S&P/ASX 200 при этом прибавляет 1,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,16%.