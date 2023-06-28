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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Цены на нефть подросли на данных о запасах в США

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.

Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, они упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы министерством энергетики США в среду в 17:30 мск.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в среду составляет $72,59 за баррель, что на $0,33 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,92 (2,6%) до $72,26 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,22 (0,32%), до $67,92 за баррель. Накануне эти контракты подешевели на $1,67 (2,4%), до $67,7 за баррель.

Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.

Статданные, обнародованные во вторник, показывают, однако, что экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на ограничительную политику Федрезерва. Индекс потребительского доверия в стране в июне вырос до максимума с января 2022 года, а продажи квартир в новостройках в мае были самыми высокими с февраля прошлого года.

"Сильные экономические статданные, которые мы видели вчера, повышают вероятность дальнейшего подъема ставки Федрезервом, - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. - Это тот самый момент, когда хорошие новости – это плохие новости для рынка".

Brent нефть
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