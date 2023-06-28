Google сократит рабочие места в подразделении Waze, разрабатывающем навигацию

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Google, входящая в Alphabet Inc., сокращает рабочие места в подразделении Waze, занимающемся разработкой навигационного сервиса, сообщает CNBC.

В декабре стало известно, что Google намерена объединить Waze с подразделением Geo, отвечающим за картографический сервис Google Maps, а также продукты Earth и Street View. Тогда сообщалось, что сокращений в Waze не будет.

Во вторник Google направила сотрудникам письмо от имени главы Geo Криса Филиппса, в котором говорится, что компания меняет стратегию Waze в сфере рекламы и планирует использовать сервис Google Ads вместо отдельной системы.

"К сожалению, это приведет к сокращению позиций в сегментах, отвечающих за монетизацию Waze, включая продажи, маркетинг и аналитику", - приводит слова Филиппса CNBC.

Он отметил также, что Google надеется "создать более масштабируемый и оптимизируемый продукт Waze Ads".

В сообщении Филиппса нет данных о том, какое именно количество сотрудников потеряет свои места.

В настоящее время число сотрудников Waze превышает 500 человек.

Google приобрела сервис в 2013 году за $1,3 млрд. Число активных пользователей приложения Waze составляет порядка 140 млн.