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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Охранник консульства США погиб в ходе стрельбы в Саудовской Аравии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Непальский сотрудник частной охраны был ранен при перестрелке, устроенной вооруженным мужчиной возле здания американского консульства в Джидде, он впоследствии скончался, сообщает агентство SPA. Стрелок тоже погиб.

"Человек на автомобиле остановился возле здания американского консульства в мухафазе Джидда и вышел из него с огнестрельным оружием в руке. (...) Перестрелка привела к его смерти", - цитирует агентство представителя полиции.

В госдепартаменте США сообщили, что никто из американских служащих консульства не пострадал.

"Посольство и консульство США остаются в контакте с властями Саудовской Аравии, поскольку они расследуют инцидент", - говорится в письменном заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

США Джидда Саудовская Аравия
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