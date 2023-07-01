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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Молдавские власти разъяснили, что устроивший стрельбу в аэропорту не брал заложников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Задержанный накануне в Международном аэропорту Кишинева 43-летний гражданин Таджикистана Рустам Аширов напал на полицейских после того, как те выяснили, что он находится в международном розыске, причем заложников преступник не захватывал, сообщает генеральный инспекторат полиции Молдавии.

Как рассказал глава генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану, Аширов прилетел в Кишинев 30 июня из Стамбула, он не смог объяснить цели визита, поэтому ему запретили въезд в Молдавию и сопроводили в отдельное помещение для дополнительной проверки.

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В ходе проверки выяснилось, что он не находился в международном розыске через Интерпол или Европол, но объявлен Таджикистаном в международный розыск. После этого Аширов напал на полицейского, завладел его оружием и застрелил полицейского и сотрудника службы безопасности аэропорта.

На место происшествия прибыло подкрепление, переговорщики пытались договориться со злоумышленником, и он подтвердил, что в помещении нет других людей. По видеокамерам было установлено, что заложников он не захватывал.

"Операция по штурму помещения продолжалась две с половиной минуты. Произошла перестрелка, агрессор был ранен. В результате вмешательства пострадал только агрессор. Взятия заложников не было", - отмечается в сообщении.

В настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

Кишинев Таджикистан Молдавия
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