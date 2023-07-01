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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

SpaceX вывела на орбиту европейский космический телескоп Euclid

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту телескоп Euclid ("Евклид") Европейского космического агентства (ESA) для изучения темной материи вселенной, сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Европейской обсерватории стоимостью 1 млрд евро предстоит проводить детальное изучение галактик, что позволит получить новые данные о тёмной материи и тёмной энергии. Космический аппарат удалится от Земли примерно на 1,5 млн км. Получить первые данные с обсерватории ученые рассчитывают в 2024 году.

По мнению ученых, расширение вселенной и рост галактических суперкластеров обусловлен влиянием темных энергии и материи, однако этот феномен до конца не изучен.

В рамках шестилетней миссия Euclid будет делать снимки миллиардов галактик, находящихся в десятках миллиардов световых лет от Земли, его область наблюдения покроет более трети ночного неба, что поможет астрономам узнать, как расширялась вселенная и росли космические структуры.

Euclid оснащен телескопом диаметром 1,2 метра, оптической камерой (Vis), спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона (Nisp). Эти инструменты помогут создавать 3D изображения для исследования морфометрических, фотометрических и спектроскопических свойств галактики.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась во второй раз, после старта совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 690 км от космодрома.

ESA Falcon 9 SpaceX Euclid
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