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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Британии усилят борьбу с демонстрантами, мешающими движению и строительству

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Британские власти ужесточают меры для противодействия активистам, которые пытаются мешать движению на основных автомагистралях или строительству важных объектов инфраструктуры, сообщает в воскресенье Associated Press.

"Общественность сыта по горло тем, как ее жизни мешает эгоистичное меньшинство. Хаос, что мы видели на наших улицах, это позор", - заявила глава МВД Великобритании Суэлла Браверман.

С воскресенья британская полиция получает расширенные полномочия против таких протестующих. Так, полицейские смогут убирать с дороги неподвижных протестующих, мешающих движению транспорта. При этом ранее в полиции жаловались, что акции со стороны активистов отвлекают тысячи стражей правопорядка от более насущных задач вроде борьбы с преступностью.

Согласно новому закону, активистам, которые пытаются помешать строительству инфраструктурных объектов путем подкопа под них, отныне грозит до трех лет тюремного заключения. Людей, кого признают виновным в попытке аналогичным образом помешать реализации транспортного проекта, могут отправить в тюрьму на срок до шести месяцев. Правоохранительные органы также будут считать уголовным преступлениям попытки активистов приковать себя к каким-либо строениям или к другим людям.

AP напоминает, что за прошлый год в Великобритании арестовали сотни активистов, протестующих в связи с изменениями климата, из-за блокирования дорог и мостов. Такие акции неоднократно вызывали серьезные сбои в движении.

В то же время критики новых мер британских властей утверждают, что те серьезно угрожают праву на протест в стране.

Великобритания
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