Военные Израиля начали масштабную операцию в палестинском Дженине

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля начала масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, сообщают местные СМИ.

Атакован центр, который "служил наблюдательным пунктом, местом сбора вооруженных террористов до и после терактов, тайником для боеприпасов и бомб, а также центром связи", сообщили израильские военные

Высокопоставленный чиновник в правительстве Израиля в разговоре с Kan News назвал целью операции "покончить с ролью Дженина как города-убежища для террористов", добавив, что "она продлится столько, сколько потребуется".

Тем временем палестинские СМИ пишут о гибели по меньшей мере четырех человек и нескольких раненых в результате изральских ударов.

Отмечается, что жителям Дженина были разосланы текстовые сообщения с просьбой оставаться дома.