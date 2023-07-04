Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Дагестане в 100 километрах от Дербента

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подземные толчки зафиксированы вдоль побережья Каспийского моря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"В 23:18 по Москве от геофизической службы Республики Дагестан поступила информация о том, что в 23:01 в Каспийском море в 100 км от г. Дербент на глубине 8 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5.9", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в дежурные службы информации о разрушениях не поступало.