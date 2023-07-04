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Европа и Китай конкурируют за поставки СПГ из США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Конкуренция между европейскими и китайскими энергетическими компаниями за заключение контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов поддерживает инвестиции в экспортно-ориентированные проекты, пишет Financial Times.

Так, за последние недели американский экспортер СПГ Cheniere подписал 15-летний контракт на поставки с норвежской Equinor и соглашение сроком более чем на 20 лет с китайской ENN.

Конкурирующая Venture Global LNG заключила 20-летнее соглашение с немецкой SEFE, тогда как французская TotalEnergies заплатила $219 млн за долю в техасском терминале, который строит NextDecade.

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В совокупности на Европу и Китай приходится почти 40% контрактов на поставки СПГ из Штатов, заключенных с начала 2021 года по конец июня 2023 года, согласно данным S&P Global Commodity Insights. Для американских компаний это выгодно, поскольку наличие крупных клиентов из двух разных экономик снижает их риски, отметил аналитик S&P Майкл Стоппард.

Долгосрочные контракты дают СПГ-производителям финансирование для создания новых проектов, благодаря которым они наращивают предложение. По оценкам аналитиков, это позволит многим странам, включая развивающиеся, в будущем покупать больше природного газа и постепенно отказываться от угля.

"Новые объемы - это хорошо для рынка, и новые сделки позволяют строить новые проекты, ориентированные на экспорт СПГ", - написал Синдре Кнутссон из Rystad Energy.

Тем временем сейчас на рынке наблюдается дефицит СПГ, и для его устранения потребуется время: большинство запланированных новых мощностей в США заработает только в середине десятилетия.

Европейские покупатели часто с опаской заключает долгосрочные соглашения на покупку газа, поскольку в Европе идет активный процесс декарбонизации экономики. В ответ американские поставщики начали включать в контракты пункт о возможности перенаправления грузов третьим лицам, отмечает FT.

Американские компании тем не менее выражают уверенность в том, что спрос на СПГ в Европе будет продолжительным. По словам коммерческого директора Cheniere Анатоля Фейгина, импорт СПГ в Европу будет стабильно высоким, "несмотря на риторику про нулевые выбросы".

Китай СПГ США Европа
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