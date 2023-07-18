Поставки трубопроводного газа в Китай в мае обновили исторический рекорд

Импорт СПГ вырос на четверть

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Китай в мае 2023 года импортировал по трубопроводам 5,761 млрд куб. м природного газа, что является новым максимумом за историю страны, сообщает таможня КНР. Предыдущий пик был зафиксирован в августе 2022 года (5,53 млрд куб. м).

В мае 2023 по отношению к маю 2022 года (5,065 млрд куб. м) рост составил 14%.

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Картина с поставками трубопроводного газа в КНР в настоящее время определяется не политикой покупателя, а возможностями продавцов Центральной Азии, которые увеличились после завершения отопительного сезона.

С начала 2023 года произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок.

Доля трубопроводных поставок в топливном балансе Китая растет по мере развития российского экспорта. В мае она составила 43%. Ранее, в марте (на фоне более низкого в период межсезонья объема импорта) она достигала 47%.

Сжиженный природный газ

Импорт Китаем сжиженного природного газа в мае 2023 года вырос по отношению к тому же месяцу 2022 года на 24% - до 5,96 млн тонн, или 7,75 млрд куб. м. Тем не менее, этот показатель несколько ниже, чем импорт за апрель 2021 года (6,717 млн тонн).

В мае Китай второй месяц подряд превосходил Японию по объему импортированного СПГ (ее результат был только 4,614 млн тонн).

Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году после снятия ограничительных мер является рост экономики Китая. По итогам первых пяти месяцев 2023 года суммарный импорт газа в КНР растет на 12% по отношению к январю-маю 2022 года.