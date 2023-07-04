Болгарское ТВ сообщило о гибели на судне близ порта Варна двоих моряков из РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Двое моряков, граждан России, погибли в результате технологического инцидента, произошедшего на судне "Милфорд" под флагом Белиза, которое проходило близ порта Варны, сообщает во вторник Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По его данным, инцидент произошел в понедельник утром, но информация о нем появилась лишь сегодня.

"О гибели двух моряков, граждан России 32 и 58 лет, сообщил капитан судна "Милфорд" под флагом Белиза, которое проходило близ порта Варны. Проводится судебно-медицинская экспертиза, расследование ведет окружная прокуратура Варны", - сообщает БНТ.

"Милфорд" останется в порту Варны до окончания расследования, отмечает БНТ.