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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Испания в мае побила исторический рекорд по иностранному турпотоку

Испания в мае побила исторический рекорд по иностранному турпотоку
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число посетивших Испанию иностранных туристов в мае выросло на 17,6% в годовом выражении и составило 8,2 млн, сообщило национальное статистическое управление INE. Это рекорд для мая за всю историю наблюдений в Испании, отмечает MarketWatch.

Показатель превысил майский уровень допандемийного 2019 года на 3,8%.

Больше всего туристов в Испанию в мае прибыло из Великобритании - более 1,8 млн, или 22,2% от общего количества. Далее следуют Франция и Германия - 1,2 млн и почти 1,1 млн гостей соответственно.

Самый заметный прирост в годовом выражении среди отдельных стран показали США, откуда в мае приехало на 38,8% больше людей, чем годом ранее.

Воздушным транспортом в Испанию в мае прибыло свыше 6,82 млн туристов (+12,8% г/г), автомобильным - 1,24 млн (+52,8%), водным - 128,4 тысячи (+9,4%), железнодорожным - 30,6 тысячи (+92,7%).

Общие расходы гостей страны выросли на 20,8% в годовом выражении, до 9,73 млрд евро, или в среднем почти 1,2 тыс. евро на человека (+2,7%).

Германия Франция Великобритания Испания INE
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