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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:05

Азербайджан пригласили войти в ОПЕК

Азербайджан пригласили войти в ОПЕК
Фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил "Интерфаксу" ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс.

Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+.

"Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем", - сказал чуть позднее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов журналистам.

Сейчас Шахбазов участвует в семинаре, проводимом ОПЕК, где было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.

Азербайджан ОПЕК Парвиз Шахбазов Хайсам аль-Гайс
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