Азербайджан пригласили войти в ОПЕК
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил "Интерфаксу" ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс.
Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+.
"Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем", - сказал чуть позднее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов журналистам.
Сейчас Шахбазов участвует в семинаре, проводимом ОПЕК, где было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.