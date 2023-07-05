Азербайджан пригласили войти в ОПЕК

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил "Интерфаксу" ее генеральный секретарь Хайсам аль-Гайс.

Он не стал говорить, какой ответ дал Баку, который входит в коалицию ОПЕК+.

"Такого рода вопросы иногда поднимаются, но в настоящее время мы это не рассматриваем", - сказал чуть позднее министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов журналистам.

Сейчас Шахбазов участвует в семинаре, проводимом ОПЕК, где было заявлено о призыве увеличить число участников ОПЕК+.