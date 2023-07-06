Байден не поддерживает идею назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне опровергают сообщения о том, что президент США Джо Байден хотел бы видеть на посту генсекретаря НАТО председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, пишет газета Times со ссылкой на источники.

"Вопрос о назначении следующего главы НАТО по-прежнему остается открытым. При этом в США опровергают заявления о том, что президент Байден якобы поддерживает выдвижение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этот пост", - говорится в статье.

Высокопоставленные источники в Вашингтоне опровергли сообщения о том, что Байден "сделал ставку на фон дер Ляйен как на кандидата, который должен стать генсекретарем НАТО в следующем году", отмечает издание.

Ранее The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщило, что Байден настаивает на назначении на пост генсека НАТО именно фон дер Ляйен.

"После того, как Белый дом отклонил кандидатуру министра обороны Великобритании на эту должность, предпочтительным кандидатом для Соединенных Штатов является председатель Европейской комиссии", - говорилось в сообщении.

Лидеры НАТО этим летом не смогли достичь соглашения о преемнике нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Поэтому союзники договорились о продлении на год полномочий Столтенберга, он будет возглавлять Североатлантический блок до осени 2024 года. Именно в 2024 году истечет мандат нынешнего состава Еврокомиссии.