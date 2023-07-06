Президент США и премьер Швеции обсудили вступление в НАТО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили ситуацию на Украине, Китай и вступление Швеции в НАТО, сообщает Белый дом.

"Они подчеркнули свою общую приверженность продолжению поддержки Украины (...) и координации трансатлантических усилий в отношении Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден высоко оценил роль Швеции в обеспечении региональной безопасности и "подчеркнул свою приверженность принятию Швеции в НАТО как можно скорее".

Кроме того, Байден и Кристерсссон обсудили усилия по борьбе с изменением климата, а также обязались поддерживать "развертывание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры с привлечением надежных поставщиков в конкретных странах".

"Лидеры также взяли на себя обязательство углублять совместные исследования в области передовых телекоммуникаций 6G", - добавили в Белом доме.