Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Президент США и премьер Швеции обсудили вступление в НАТО

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном обсудили ситуацию на Украине, Китай и вступление Швеции в НАТО, сообщает Белый дом.

"Они подчеркнули свою общую приверженность продолжению поддержки Украины (...) и координации трансатлантических усилий в отношении Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден высоко оценил роль Швеции в обеспечении региональной безопасности и "подчеркнул свою приверженность принятию Швеции в НАТО как можно скорее".

Кроме того, Байден и Кристерсссон обсудили усилия по борьбе с изменением климата, а также обязались поддерживать "развертывание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры с привлечением надежных поставщиков в конкретных странах".

"Лидеры также взяли на себя обязательство углублять совместные исследования в области передовых телекоммуникаций 6G", - добавили в Белом доме.

США Джо Байден Украина Китай Швеция НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден не поддерживает идею назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией с безопасностью на ЗАЭС

Что произошло за день: среда, 5 июля

Азербайджан пригласили войти в ОПЕК

Азербайджан пригласили войти в ОПЕК

В Казахстане принят закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Сына экс-претендента на пост президента Белоруссии Бабарико приговорили к 8 годам колонии

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

МАГАТЭ не выявило признаков минирования на Запорожской АЭС

Талибы хотят участвовать в следующем саммите ШОС

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о продлении пошлины на аммиачную селитру из РФ

Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии о продлении пошлины на аммиачную селитру из РФ

В Японии разрешат экспорт небоевых машин с вооружением

В Японии разрешат экспорт небоевых машин с вооружением
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });