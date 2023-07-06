Трамп считает, что обнаруженный в Белом доме кокаин предназначался Байдену или его сыну

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что обнаруженный в Белом доме кокаин мог быть предназначен действующему американскому президенту Джо Байдену или его сыну - Хантеру.

"Неужели кто-то действительно верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его мнению, вскоре "фейковые СМИ" начнут заявлять, что кокаина было "очень мало" и что найденный порошок "на самом деле обычный аспирин", и "вся история сведется к нулю".

"Где записи с камер наблюдения Белого дома, (...) которые быстро покажут, откуда взялся кокаин в Белом доме? Они уже знают ответ, но он им, вероятно, не нравится", - заявил экс-президент.

По информации Секретной службы, 2 июля в одной из зон Белого дома, используемых обслуживающим персоналом, обнаружили следы вещества белого цвета, часть здания из-за этого инцидента эвакуировали. Субстанцию отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

Пока неизвестно, как именно кокаин попал в Белый дом. Проводится расследование.

Президент Джо Байден во время инцидента отсутствовал: еще на минувшей неделе он отбыл в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.

В 2014 году сын Джо Байдена Хантер Байден был исключен из резерва ВМС США за употребление наркотиков. По ее данным, летом 2013 года сын вице-президента, планировавший работать в пресс-службе ВМС, прошел тест на употребление наркотиков, который дал положительный результат на кокаин.

В американских СМИ неоднократно появлялась информация о связях Хантера Байдена с наркотиками, прежде всего с кокаином.