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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

ТВ сообщило о возможном отравлении патриаршего местоблюстителя Грузии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Местоблюститель патриаршего престола Грузии, епископ Шио Муджири, предположительно, был отравлен, сообщила в четверг грузинская телекомпания "Рустави-2", ссылаясь на свои источники.

По данным телекомпании, о возможном отравлении стало известно после того, как анализы выявили в организме епископа множество подозрительных веществ.

Телекомпания отмечает, что, по ее информации, в патриархии Грузии не исключают, что местоблюстителя патриарха кто-то отравлял постепенно в течение определенного времени.

Официально эту информацию на данный момент в патриархии не опровергли и не подтвердили.

В свою очередь грузинская телекомпания "Мтавари архи" сообщила, что, по ее информации, епископ Шио был, возможно, отравлен неделю назад. В частности, телекомпания отмечает, что после того, как ему стало плохо во время церковной службы, проведенные медицинские исследования выявили в его крови, предположительно, следы мышьяка.

При этом о текущем состоянии здоровья местоблюстителя патриарха не сообщается.

Грузия
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