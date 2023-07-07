МВД Грузии начало расследование по факту возможного покушения на местоблюстителя патриарха

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье о попытке умышленного убийства в связи с распространенной информацией о возможном отравлении местоблюстителя патриарха Грузии, митрополита Сенакского и Чхороцкуйского епископа Шио Муджири.

"На основании информации, распространенной в СМИ, отделом особых дел главного управления криминальной полиции МВД начато расследование по факту покушения на убийство митрополита Шио Муджири по статье 19-108 УК. По результатам расследования статья может быть переквалифицирована", - сообщили журналистам в МВД в пятницу.

Накануне грузинские СМИ сообщили, что местоблюститель патриарха Грузии предположительно был отравлен.

В патриархии Грузии позже подтвердили, что в крови местоблюстителя патриарха выявлено содержание тяжелых металлов выше допустимого, но озвучивать версии воздержались.

При этом глава службы по связям с общественностью патриархии Грузинской православной церкви, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил журналистам, что допускает теоретическую возможность умышленного отравления епископа Шио.

Он также сообщил, что на данный момент местоблюститель патриарха Грузии чувствует себя нормально.

Между тем в пятницу ряд грузинских СМИ сообщили о смерти женщины, которая занималась уборкой в патриархии Грузии. СМИ сочли этот факт подозрительным на фоне информации о возможном отравлении епископа Шио Муджири.

Протоиерей Андриа Джагмаидзе в социальных сетях, комментируя эту информацию, назвал попытки связать смерть женщины с вопросом возможного отравления местоблюстителя патриарха лишенными оснований, так как, по его словам, в последнее время она тяжело болела. Грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что причины смерти работавшей в патриархии женщины станут известны после назначенной экспертизы.