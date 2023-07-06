Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Хорватия возобновила электронную запись на подачу виз, но срок оформления вырос втрое

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оператор визовых центров Хорватии в РФ компания VFS Global возобновила запись на подачу документов в визовые центры страны через сайт, но срок оформления виз вырос с 15 до 45 дней, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как уточняют в объединении, с марта запись велась по электронной почте.

"Сейчас подача документов на хорватскую визу осуществляется не менее чем за 45 дней до запланированной поездки. Заявителям необходимо представить документы, подтверждающие бронирование билетов в обе стороны и/или проживания (отеля и т.д.), при этом подтверждение их оплаты не требуется", - отмечают в АТОР.

Кроме того, Хорватия с 1 января 2023 года вошла в Шенгенскую зону, и теперь для оформления визы в эту страну нужно сдавать биометрию.

"По информации туроператоров, срок выхода визы увеличен с двух недель до 45 дней, при этом визы выдаются исключительно под даты поездки. Сроки рассмотрения документов изменились из-за нехватки визовых специалистов в консульстве Хорватии в Москве", - добавили в ассоциации.

Туроператоры отмечают, что долгое ожидание визы является одним из сдерживающих факторов спроса на направлении. Поэтому в первую очередь туры и отели в Хорватии бронируют туристы, у которых уже есть на руках действующий шенген.

VFS Global АТОР Хорватия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вопрос о переводе "Вагнера" в Белоруссию еще не решен, заявил Лукашенко

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Дипломаты рекомендовали россиянам не ездить в ФРГ на машинах с отечественными номерами

Лукашенко заявил, что Пригожина в Белоруссии сейчас нет

Полиция оцепила корпуса Киево-Печерской лавры

Что случилось этой ночью: четверг, 6 июля

Республиканцы запросили у Секретной службы подробности о найденном в Белом доме кокаине

Cоединенные Штаты обвинили российских летчиков в Сирии в небезопасных маневрах

Cоединенные Штаты обвинили российских летчиков в Сирии в небезопасных маневрах

Байден не поддерживает идею назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией с безопасностью на ЗАЭС

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией с безопасностью на ЗАЭС

Что произошло за день: среда, 5 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });