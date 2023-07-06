Хорватия возобновила электронную запись на подачу виз, но срок оформления вырос втрое

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оператор визовых центров Хорватии в РФ компания VFS Global возобновила запись на подачу документов в визовые центры страны через сайт, но срок оформления виз вырос с 15 до 45 дней, сообщает в четверг Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как уточняют в объединении, с марта запись велась по электронной почте.

"Сейчас подача документов на хорватскую визу осуществляется не менее чем за 45 дней до запланированной поездки. Заявителям необходимо представить документы, подтверждающие бронирование билетов в обе стороны и/или проживания (отеля и т.д.), при этом подтверждение их оплаты не требуется", - отмечают в АТОР.

Кроме того, Хорватия с 1 января 2023 года вошла в Шенгенскую зону, и теперь для оформления визы в эту страну нужно сдавать биометрию.

"По информации туроператоров, срок выхода визы увеличен с двух недель до 45 дней, при этом визы выдаются исключительно под даты поездки. Сроки рассмотрения документов изменились из-за нехватки визовых специалистов в консульстве Хорватии в Москве", - добавили в ассоциации.

Туроператоры отмечают, что долгое ожидание визы является одним из сдерживающих факторов спроса на направлении. Поэтому в первую очередь туры и отели в Хорватии бронируют туристы, у которых уже есть на руках действующий шенген.