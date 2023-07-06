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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

SVB Financial продаст инвестбанковский бизнес Silicon Valley Bank за сумму до $130 млн

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - SVB Financial Group получила одобрение американского суда на продажу инвестиционно-банковского бизнеса Silicon Valley Bank за сумму до $130 млн группе инвесторов во главе с основателем инвестбанка Джеффом Лиринком, пишет MarketWatch со ссылкой на другие СМИ.

Silicon Valley Bank приобрел этот бизнес в 2018 году за $280 млн.

Нынешнюю сделку поддержит Baupost Group, которая предоставит до $100 млн. Группа во главе с Лиринком выделит еще $30 млн.

Лиринк объявил о планах приобрести инвестбанк 18 июня. The Wall Street Journal писала, что руководство сегмента выкупит бизнес за $55 млн.

SVB Financial в марте с целью реорганизации подала заявление в суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США после того, как финрегулятор штата Калифорния закрыл пострадавший от оттока средств вкладчиков Silicon Valley Bank.

Silicon Valley Bank SVB Financial
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