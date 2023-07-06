В ЕЭК заявили о высокой готовности договоров об общих рынках газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Международные договоры, регулирующие принципиальные вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза, находятся в высокой степени готовности. Об этом заявил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадим Закревский.

"Сейчас среди наиболее значимых результатов можно отметить высокую степень готовности международных договоров, регулирующих принципиальные вопросы формирования общего рынка газа и общих рынков нефти и нефтепродуктов союза", - сказал Закревский в интервью госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

Представитель ЕЭК добавил, что "руководителями уполномоченных органов сторон по ряду весьма чувствительных для сторон вопросов... продолжается поиск взаимоприемлемых решений, учитывающих разнонаправленные интересы как государств-членов - производителей, так и государств-членов - потребителей энергоресурсов".

Он уточнил, что речь идет о вопросах, связанных с ценообразованием и величиной тарифа на транспортировку газа, действием двусторонних межправительственных соглашений по поставке энергоресурсов, недискриминационным использованием магистральных нефтепроводов.

Закревский подчеркнул, что крайне важно достичь консенсуса и договориться о единых подходах по этим вопросам, "особенно учитывая тот факт, что стоимость первичных энергоресурсов сильно влияет на конкурентоспособность субъектов хозяйствования, является важнейшим условием обеспечения энергетической безопасности союза в целом".

"Это позволило бы обеспечить практическую реализуемость принимаемых документов и готовность к запуску общих рынков. Запуск общих рынков позволит сделать значительный шаг вперед по сравнению с текущей ситуацией, проводить более гибкую экономическую политику на общем рынке и на двусторонней, и на многосторонней основе, даст возможность хозяйствующим субъектам работать самостоятельно, заключая как свободные договоры, так и биржевые сделки на недискриминационных условиях", - отметил представитель ЕЭК.

Он сообщил, что "к текущему моменту наибольшие успехи достигнуты в части формирования общего электроэнергетического рынка союза. По этому рынку вступил в силу международный договор, утверждены правила доступа к услугам по транзиту электроэнергии, а также определены торговые площадки, организующие форвардную централизованную торговлю электроэнергией на общем рынке. Главам правительств стран союза в этом году предстоит принять еще ряд документов по функционированию рынка, которые находятся в высокой степени готовности".

Также, по словам директора департамента энергетики, в настоящее время ЕЭК совместно с государствами-членами ведет подготовку комплекса документов, регулирующих общие рынки энергетических ресурсов, включая международные договоры о формировании общего рынка газа и общих рынков нефти и нефтепродуктов cоюза. "Согласно программным документам все правила функционирования общих рынков должны быть приняты до 1 января 2024 года", - отметил он.