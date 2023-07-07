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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Почти половина американцев считает, что наилучший возраст для президента - 50 лет

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Около половины американцев предпочли бы президента в возрасте 50 лет, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Согласно опросу, 49 % респондентов заявили, что лучший возраст для президента - 50 лет.

24 % считают, что президент должен быть в возрасте 60 лет, а 17 % называют оптимальным возрастом для главы государства 40 лет.

При этом только 3% опрошенных заявили, что лучший возраст для избрания президентом - это 70 лет и старше.

Опрос иллюстрирует несоответствие между желаниями многих американцев иметь более молодого лидера и возрастом кандидатов в президенты.

Так, президенту США Джо Байдену, который выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах в 2024 году от Демократической партии, на данный момент 80 лет.

А его основному сопернику и ведущему кандидату от Республиканской партии, бывшему президенту США Дональду Трампу - 77 лет.

Опрос проводился с 5 по 11 июня. В нем приняли участие в общей сложности 5 тыс. 115 респондентов. Допустимая погрешность для всей выборки составила плюс-минус 1,7 процентных пункта.

США Трамп Дональд Байден Джо
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