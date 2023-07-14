В США 49% населения недовольны состоянием демократии в стране

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Практически половина опрошенных американцев полагает, что государственные учреждения США не работают так, как надо, показал социологический опрос, проведенный Associated Press-NORC. 49% респондентов считают, что демократия в стране не работает хорошо.

Еще 10% опрошенных считают, что демократия работает вполне или очень хорошо, 40% - что она работает только отчасти хорошо.

53% респондентов отметили, что Конгресс не справляется с задачей сохранения демократических ценностей, 16% придерживаются противоположной точки зрения.

Примерно половина опрошенных полагает, что и Республиканской и Демократической партии не удается поддерживать демократический строй в США: в частности, 47% респондентов имеют такое мнение насчет Демократической, а 56% - насчет Республиканской партии.

53% опрошенных считают, что "такие же, как они" американцы не представлены в органах власти США, 12% довольны народным представительством в американских политических институтах, а 35% думают, что уровень представительства носит посредственный характер.

Две трети респондентов оказались недовольны политикой властей по вопросам иммиграции, бюджетных расходов, владения оружием, абортов, более половины - по теме здравоохранения и экологии, около половины - по экономической тематике.

Опрос проводили с 22 по 26 июня среди 1 220 совершеннолетних жителей США. Возможная статистическая погрешность опроса составляет 3,9 процентных пункта.