Страны ЕС и Европарламент договорились о выделении 500 млн евро на производство боеприпасов

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о срочном выделении 500 млн евро для увеличения производства боеприпасов с целью укрепить оборону ЕС и помочь Украине, сообщает в пятницу Associated Press (AP).

"Это еще одно доказательство неослабевающей приверженности ЕС задачам поддержать Украину, укрепить оборону ЕС, его технологическую и промышленную базу, и в конечном итоге гарантировать долгосрочную безопасность и защиту граждан ЕС", - сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Однако власти Испании, председательствующей в Совете ЕС, уточнили, что эту сделку еще должны утвердить страны Евросоюза и Европарламент. AP уточняет, что процедура не должна встретить серьезных препятствий, и ее должны завершить в конце июля.

Совет ЕС согласовал 20 марта 2023 года "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов совместными усилиями стран союза в течение 12 месяцев. Так, страны договорились о срочной поставке Украине боеприпасов из существующих запасов. Также выдвинули предложение о совместных закупках боеприпасов и, при необходимости, ракет у европейской оборонной промышленности и Норвегии.

В конце июня Совет ЕС объявил, что на уровне постпредов государств-членов согласован переговорный мандат по законопроекту о поддержке производства боеприпасов с целью наращивания мощностей по выпуску артиллерийских снарядов и ракет. Проект был направлен на "решение текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов" в качестве третьего элемента "трехстороннего подхода" ЕС к укреплению европейского арсенала.

Затем Совет ЕС начал переговоры с Европейским парламентом, чтобы согласовать окончательный вариант проекта.