Со ржавеющего в Красном море танкера начнут перекачивать нефть в течение нескольких недель

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Перекачка нефти со ржавеющего у берегов Йемена танкера – плавучего хранилища FSO Safer начнется в течение нескольких недель. Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации ООН (IMO) Китак Лим.

"Операция под руководством ООН по обеспечению безопасности FSO Safer и откачки нефти для устранения экологической угрозы идет полным ходом благодаря вкладу многих государств-членов (IMO - ИФ)", - приводятся в сообщении организации слова его главы.

По словам Лима, FSO Safer в настоящее время проинспектирован и приведен в безопасное состояние. Генсекретарь также выразил признательность и благодарность тем государствам, которые откликнулись на просьбу IMO предоставить оборудование для ликвидации разлива нефти, что стало важным вкладом в усилия по обеспечению готовности проведения операции по перекачке сырья.

FSO Safer был пришвартован в районе морского терминала Рас-Иса с 1988 года для приема, хранения и отгрузки нефти, поступающей с месторождений провинции Мариб. В 2015 году из-за войны в Йемене деятельность и техническое обслуживание судна были приостановлены. С тех пор танкер не проверялся, но все оценки его структурной целостности показывают, что в настоящее время он изношен до такой степени, что не подлежит ремонту и находится перед неизбежным риском разрушения или взрыва, отмечала IMO. По мнению организации, разлив нефти с FSO Safer мог стать одной из крупнейших экологических катастроф, отмечает IMO. Супертанкер содержит около 150 тыс. тонн нефти, что в четыре раза превышает объем, высвободившийся во время инцидента с Exxon Valdez в 1989 году.

В конце апреля IMO призвала государства пожертвовать оборудование для ликвидации разливов нефти, чтобы использовать его во время операции по экстренной перевалке сырья с брошенного танкера. Для этих целей уже приобретен танкер Nautica, который в начале апреля покинул Китай.