Танкер для безопасной транспортировки нефти из разрушающегося судна прибыл в Йемен

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Судно VLCC Nautica прибыло в Йемен, чтобы вывезти около миллиона баррелей нефти с затонувшего нефтяного танкера FSO Safer, сообщается на портале Fleet Mon со ссылкой на министра иностранных дел страны Ахмеда бен Мубарака.

Прибывший корабль бросил якорь в главном порту Йемена на Красном море - Ходейда.

FSO Safer находится в аварийном состоянии из-за отсутствия технического обслуживания, существует значительный риск его разрушения или взрыва.

Прибытие Nautica знаменует собой заключительный этап подготовки к откачиванию нефти. Спасательная компания SMIT и поставщик оффшорных услуг Boskalis провели тщательный осмотр старого судна перед началом процесса утилизации нефти и провели подготовку к любым потенциальным утечкам сырья.

Первоначально построенный как нефтяной танкер в 1976 году FSO Safer был переоборудован в плавучее хранилище в 1987 году и с 1988 года пришвартован в 9 км от полуострова Рас-Исса в Йемене для приема, хранения и отгрузки нефти, поступающей с месторождений провинции Мариб. В 2015 году из-за войны в Йемене деятельность и техническое обслуживание судна были приостановлены.

Разлив нефти с FSO Safer мог стать одной из крупнейших экологических катастроф, отмечала Международная морская организация ООН (IMO). Супертанкер содержит около 150 тыс. тонн нефти, что в четыре раза превышает объем, высвободившийся во время инцидента с Exxon Valdez в 1989 году.

В конце апреля IMO призвала государства пожертвовать оборудование для ликвидации разливов нефти, чтобы использовать его во время операции по экстренной перевалке сырья с брошенного танкера. Для этих целей у бельгийской судоходной компании Euronav был приобретен танкер Nautica, который в начале апреля покинул Китай. Нефть с FSO Safer планируется переместить на "зеленую свалку", местоположение которой еще предстоит определить.